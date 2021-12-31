Türkiye Gazetesi

Hindistan’da, Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun heykelinin dikilmesi olay oldu. Vatandaşlarda yaşanan görüş ayrılığının sebebinin daha önce Portekiz sömürgesi olan Goa eyaletinin bağımsızlığının 60’ıncı yıl dönümünde bu eylemin gerçekleştirilmiş olduğu öne sürülüyor.

Tartışmalara konu olan Ronaldo heykeli.

"GENÇLERE İLHAM VEREN YEREL BİR FUTBOLCUNUN HEYKELİ DİKİLSİN"

Eleştirenlerin bir kısmı, gençlere ilham vermesi için Ronaldo’nun yerine yerel bir futbolcunun heykelinin dikilmesinin daha uygun olacağını savundu.

IANS haber ajansına konuşan bir protestocu, "Ronaldo'nun heykelinin dikildiğini duymak beni hayal kırıklığına uğrattı. Samir Naik ve Bruno Coutinho gibi kendi ikonlarımızla gurur duymayı öğrenin." dedi.

Times of India gazetesinde yer alan haberde de heykelin açılışı sırasında bazı protestocuların siyah bayrak açtığı kaydedildi.

Bharatiya Janata Partisinden (BJP) milletvekili Michael Lobo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, heykelin gençlerin isteği üzerine, onlara ilham vermek için dikildiğini ifade etti.

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