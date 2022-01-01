Türkiye Gazetesi

Uçuş takibi yapan FlightAware web sitesine göre, ABD'nin doğu yakasında 2 bin 400'den fazla uçuş, hava yolu şirketi çalışanlarının COVID-19'a yakalanması, personel eksikliği ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.

En çok etkilenen sadece Chicago'da 800 uçuş yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

ABD genelinde ise 24 Aralık'tan bu yana 12 binden fazla uçuşun iptal edildiği duyuruldu.

İstanbul-Erivan hattında sıcak gelişme: Uçuşlar yakında başlayacak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, düzenlenen bir basın toplantısında İstanbul-Erivan arasında yapılan uçuşların başlayacağını duyurdu. Temasların başlaması için karşılıklı temsilcileri atadıklarını belirten Çavuşoğlu, "Ulaştırma Bakanlığımız Sivil Havacılık Kurumumuz ile beraber bunları değerlendiriyoruz. Bazı şirketler uçuşlara önümüzdeki günlerde başlayacak " dedi.

Blue Origin için nefesler tutuldu: Uzay uçuşuna sayılı dakikalar kaldı Jeff Bezos'ın uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin, uzay görevlerine ara vermeden devam ediyor. ABD merkezli şirket, 'uzay turizmi' kapsamındaki üçüncü uçuşunu başlatacak.