Türkiye Gazetesi

İran'ın Güney Pars doğal gaz sahasındaki 16. üretim platformunda yer alan boru hattında gaz sızıntısı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle yangın çıkarken, 16. platformdaki tüm üretim durdu. Pars Petrol ve Gaz Şirketinden dün akşam meydana gelen olayla ilgili bugün yapılan açıklamada, önemli bir hasar olmadığı bildirildi. Gaz üretiminde 15 milyon metreküp düşüş yaşandığı aktarıldı.

İtalya’daki doğal gaz patlamasında can kaybı 7’ye yükseldi İtalya’nın Sicilya Adası'nda doğal gaz patlamasında 4 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İtalya’da doğal gaz patlaması: 2 ölü İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir kasabada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada 4 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü. İki kişinin de kurtarıldığı enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İran'da facianın kıyısından dönüldü! Doğal gaz boru hattında patlama İran'ın güneybatısında bulunan bir doğal gaz boru hattında patlama meydana geldiği öğrenildi.

Rusya'da doğal gaz patlaması: 2 ölü, 8 yaralı Rusya'nın Noginsk kentindeki 9 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, bölgede büyük hasar meydana geldi.