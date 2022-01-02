Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait El-Kadisiyye ismi verilen noktaya peş peşe saldırı düzenledi.

Görgü tanıkları İsrail uçaklarının söz konusu bölgeye art arda 10 saldırı düzenlediğini belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'den 2 roket atıldığı ve bunların Guş Dan bölgesi açıklarında Akdeniz'e düştüğü belirtilmişti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde de, İsrail ordusunun Gazze'den atılan roketlere karşılık verme kararı aldığı kaydedilmişti.

İşgalci İsrail 2021 yılında 8 bin Filistinliyi tutukladı Filistinli insan hakları kuruluşları, işgalci İsrail ordusunun 2021 yılında toplam 8 bin Filistinliyi tutukladığını açıkladı.

İsrail güçlerinden Filistinli kadınlara sert müdahale Filistin’de İsrail güçleri, evlerin yıkımını durdurmak isteyen kadınlara sert müdahale etti.