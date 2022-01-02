Türkiye Gazetesi

Rusya'ya ait savaş uçakları, Suriye'nin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırlarına hava saldırısı düzenledi. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden kalkan Rus savaş uçağı, saat 02.37'de Nehrulabyad köyüne saldırılar düzenledi. Sivil yerleşim yerine yapılan hava saldırısında biri kadın, biri çocuk iki sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.

Rus savaş uçakları ayrıca, yeni yılın ilk dakikalarında, İdlib, Kensafra ve Cüdeyde bölgesine de çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Beşar Esad rejimi ve İran destekli terörist gruplar, gece boyu Halep'in batı kırsalındaki Keferamme, Kefertal ve İdlib'in güney kırsalındaki Beynin köylerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

ATEŞKES BÜYÜK ÖLÇÜDE KORUNUYOR

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında rejimin kontrolünde olmayan alanda dört "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı. Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip dört bölgeden üçünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

İdlib'de sağanak: Çadır kamplar su altında kaldı Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de etkili olan sağanak nedeniyle binlerce sivilin yaşadığı çadır kampları su bastı. Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, 24 çadır kentin su altında kaldığını söyledi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 1 asker şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanan bir askerin hastanede kurtarılamayarak şehit düştüğünü açıkladı.