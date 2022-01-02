Açıklamada, “Şahıs akşam 10:40’ta Askeri Sınır Çizgisi’ni geçti ve Kuzey’e kaçtı” denildi. Güney Kore şahsın güvenliğini sağlamak üzere bugün Kuzey Kore’ye bir mesaj gönderdi ama mesaja cevap alamadı. Olay, 2020 başından bu yana sınırlarını kapatan Kuzey Kore’nin koronavirüse karşı sıkı tedbirler uyguladığı bir sırada meydana geldi.
Kuzey Kore askerleri, Eylül 2020’de denizde kaybolan bir Güney Koreli balıkçıyı öldürmüştü. Ülke büyük tepki çeken olay dolayısıyla daha sonra özür diledi. Güney Kore’de Kuzey Kore’ye geçişler kanunen yasak.
Güney Kore eski Devlet Başkanı serbest bırakıldı Yolsuzluk suçlamasıyla 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Güney Kore eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, hükümetin çıkardığı aftan yararlanmasının ardından bugün serbest bırakıldı.
Güney Koreli işletmecilerden Covid-19 kısıtlamalarına protesto Güney Kore’de yaklaşık 300 işletme sahibi, hükümetin Covid-19 kısıtlamalarını yeniden yürürlüğe koyması nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.
İşler tersine döndü! Bu sefer Güney Koreli biri Kuzey Kore’ye kaçtı
Dünya kamuoyu hep Komünist Kuzey Kore’den demokratik Güney Kore’ye firarlara şahit olurdu. İlk defa bir Güney Koreli kuzeye iltica etti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün akşam yerel saatle 9:20’de sınırın doğu tarafında bir kişi görüldüğünü, yakalamak için askerler gönderildiğini ama başarılı olamadıklarını bildirdi.
Açıklamada, “Şahıs akşam 10:40’ta Askeri Sınır Çizgisi’ni geçti ve Kuzey’e kaçtı” denildi. Güney Kore şahsın güvenliğini sağlamak üzere bugün Kuzey Kore’ye bir mesaj gönderdi ama mesaja cevap alamadı. Olay, 2020 başından bu yana sınırlarını kapatan Kuzey Kore’nin koronavirüse karşı sıkı tedbirler uyguladığı bir sırada meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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