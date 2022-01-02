Türkiye Gazetesi

Söke’nin Yenikent Mahallesi’nde kapısını tornavida ile açarak girdiği evden televizyon çalan ve sonra da evi ateşe veren hırsız F.O., aynı gün içerisinde eve tekrar gelerek bu sefer çalışan ustanın cep telefonunu çaldı.

ÖNCE SOYDU, SONRA ATEŞE VERDİ

Saatler önce soyduğu ve ateşe verdiği eve, elini kolunu sallayarak gelen ve çalışan ustanın cep telefonunu çalan şahsın görüntüleri evin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatan güvenlik güçleri kamera görüntülerinden tespit ettiği hırsızlık zanlısı F.O.’yu dün akşam saatlerinde yakaladı.

Zanlının emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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