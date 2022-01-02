Türkiye Gazetesi

Kuveyt'in Londra Büyükelçiliği, İngiltere'de Omicron vakalarındaki "ciddi ve benzeri görülmemiş" artış nedeniyle Kuveyt vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "Endişe Verici Varyantlar" arasında sınıflandırdığı Omicron varyantından sadece İsrail, ABD ve İngiltere'de ölenler oldu.

Omicron'un en çok görüldüğü ülke İngiltere oldu

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ülkede vakaların yüzde 90'ından fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu bildirmişti.

UKHSA, Omicron'un halihazırda açık ara baskın varyant olması sebebiyle 31 Aralık'tan itibaren bu varyanta özel günlük güncellemelerin yapılmayacağını belirtmişti.

Ülkede 30 Aralık'ta 19 bin 544 yeni Omicron vakası tespit edilmiş, bu tarih itibarıyla toplam Omicron varyantlı vaka sayısı 229 bin 666'ya ulaşmıştı.

İngiltere'de 31 Aralık'ta ise 189 bin 846 COVID-19 vakası tespit edilmiş, bu rakam "salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçmişti.

Uzmanlar uyardı: Omicron hiper bulaşıcı, maskeyi bir an bile indirmeyin Omicron varyantının eskiye oranla hiper bulaşıcı bir hale geldiğini belirten ABD’li bilim insanı Dr. JonathanReiner, omicron varyantı hakkında bilgi verdi. Reiner, virüsün çok kısa süreli bir görüşme ya da maskeyi çok az indirmenin bulaşa neden olduğunu söyledi ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Omicron, Fransa’da baskın mutasyon haline geldi Fransa’da artışa geçen Covid-19 vakalarında Omicron’un baskın mutasyon olduğu açıklandı.