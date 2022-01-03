Türkiye Gazetesi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma ve Acil Durumlar Araştırma Enstitüsü'nden bazı bilim adamları, 13 Nisan 2029 tarihinde Apofis isimli bir göktaşının Dünya’ya çok yakın bir konumdan gececiğini öne sürdü. Bilim adamları, göktaşının Dünya’ya 35 bin 700 kilometre bir yakınlıktan ve tahmini saniyede 7.42 kilometre hızla teğet geçebileceğini aktarırken, Dünya’ya çarpması durumunda ise büyük bir yıkıma yol açabileceğini belirtti.

Dünya'nın yörüngesindeki birçok uydu yeryüzünden 36 bin kilometre uzaklıkta bulunurken, Apofis’in Dünya'yı teğet geçtiği sırada bu uydulardan daha yakın bir konumda olması bekleniyor.

DÜŞTÜĞÜ YERDE DEPREM GİBİ HİSSEDİLECEK

Rus bilim adamları, göktaşının Dünya’ya çarpması halinde bin 717 megaton enerji ortaya çıkaracağını aktararak, "Göktaşının düştüğü yerden 10 kilometre mesafede 6.5 büyüklüğünde deprem hissedilecek, rüzgar hızı saniyede en az 790 metre olacak. Apofis eğer Dünya’ya çarparsa bin 717 megaton enerji ortaya çıkacak. Bu rakam, 1961’de test edilen dünyanın en güçlü Sovyet termonükleer bombasının patlamasından sonra ortaya çıkan enerjiden 30 kat daha fazla" ifadelerini kullandı.

Apofis’in 325 metre genişliğinde ve 27 milyon ton ağırlığında olduğu belirtilerek, 2004 yılında keşfedildiği aktarıldı.

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