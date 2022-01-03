Türkiye Gazetesi

Avrupa Konseyinin raporuna göre, 2020’de Avrupa’daki nefret söylemlerinin yüzde 9,4’ü Müslüman karşıtlığı içerirken internet ortamında İslamofobik söylemler arttı. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansının anketinde, AB vatandaşlarının yüzde 22’sinin Müslümanlara komşuluk etmekten rahatsız olduğu ve yüzde 21’inin başörtülü bir Müslüman kadını işe almak istemediği sonucu çıktı. BM İnsan Hakları Konseyi, Müslümanlara yönelik nefret suçlarının en çok Avrupa’da arttığını ve Avrupa’daki Müslüman toplulukların her geçen gün daha fazla nefret söylemlerine maruz kaldığını vurguladı. Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatının raporunda, İslamofobik saldırı mağdurlarının günlük hayatta kendilerini güvende hissetmediği belirtildi.

Erdoğan'dan islam alemine çağrı: İslam düşmanlığına karşı danışmamızı güçlendirmeliyiz ABD'deki MAS-ICNA Kongresine görüntülü mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz. Müslümanların dirliğe kavuşması ancak kendi aralarında bir ve beraber olmaları ile mümkündür" dedi.