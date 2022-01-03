Türkiye Gazetesi

Mart 2019'da, Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en yaşlı kişisi unvanı" verilen Tanaka, dün 119. yaşına bastı.

Güneybatıdaki Fukuoka eyaletinde bakım evinde hayatını sürdüren Tanaka'nın, mimikleri yoluyla yerleşke personeliyle iletişim kurduğu bildirildi.

Sayı yapbozları çözen Tanaka'nın çikolata ve gazlı içecekleri sevdiği kaydedildi.





Mart 2019'da, Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en yaşlı kişisi unvanı" verilen Tanaka, dün 119. yaşına bastı.

9 kardeşin 7'incisi olarak 2 Ocak 1903'te doğan ve 19 yaşında evlenen Tanaka'nın kocası ve oğlunun 1937'deki İkinci Sino-Japon Savaşında cepheye gönderildiği belirtiliyor.

"Modern Japonya" olarak bilinen 1867 sonrası dönemin 4 İmparatoru "Meiji, Taişo, Şowa, Heisei" dönemlerini yaşayan Tanaka, mevcut İmparator Naruhito'nun "Reiwa" dönemine erişti.

Tanaka'dan önce dünyanın en yaşlı kişisi, Temmuz 2018'de 117 yaşında hayatını kaybeden Japon kadın Çiyo Miyako olmuştu.

Guinness Dünya Rekorları'na göre, kayıtlara geçmiş dünyanın en uzun süre hayatta kalan kişisi, 1997'de 122 yaşında hayata gözlerini yuman Fransız kadın Jeanne Louise Calment.

Çin’deki en yaşlı kişi 135 yaşında hayatını kaybetti Çinli yetkililer, 2013 yılında ülkenin en yaşlı kişisi seçilen Alimihan Seyiti’nin 135 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

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