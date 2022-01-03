Çin’de şimdi 37 yaşında olan Li Jingwei, 4 yaşındayken bir çete tarafından kaçırıldı. Başka bir aileye verilen ve Henan’da hayat süren Li, tüm çocukluğunun köyüne beslediği hasret duygularıyla geçtiğini söyledi.
Hatıralarına dayanarak köyünün detaylı bir resmini çizen Li, bunu sosyal medyada paylaştı. Büyük ilgi gören resim polisin de dikkatini çekti. Resimden yola çıkan polis, bunun 2.000 km uzakta Zhaotong şehrindeki bir köy olduğunu belirledi.
Bu kez kayıp şahıslarla ilgili araştırma yapan polis, Li’nin annesini buldu. DNA testlerinin de bu tespiti doğrulaması üzerine anne ve oğlu 33 sene sonra buluştu. İkili hasretle kucaklaşırken buluşma sırasında duygusal anlar yaşandı.
'Çocuk kaçırma' ihbarına gittiler, bir evde 90 kişi buldular ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinde polis, çocuk kaçırmayla ilgili bir ihbar üzerine gittiği evde 90 kişi buldu.
Motosikletli şahsın çocuk kaçırma teşebbüsü ihbarı polisi alarma geçirdi Samsun'da motosikletli bir kişinin sokakta oynayan 6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya teşebbüs ettiği ihbarı polisi alarma geçirirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
4 yaşında kaçırılan Çinli, 33 sene sonra annesine kavuştu
Çin’de şimdi 37 yaşında olan Li Jingwei, 4 yaşındayken bir çete tarafından kaçırıldı. Hatıralarına dayanarak köyünün detaylı bir resmini çizen Li'nin paylaşımından yola çıkan polis 33 sene sonra Li'nin köyünü ve annesini buldu.
Çin’de şimdi 37 yaşında olan Li Jingwei, 4 yaşındayken bir çete tarafından kaçırıldı. Başka bir aileye verilen ve Henan’da hayat süren Li, tüm çocukluğunun köyüne beslediği hasret duygularıyla geçtiğini söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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