Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Virginia'da yaşayan Dennis Willoughby, çocuklarına süt almak için bulunduğu eyaletin başkenti Richmon’da yer alan ünlü bir market zincirinin şubesine gitti.

TESADÜFEN GİTTİĞİ MARKETTEN 1 MİLYON DOLARLA DÖNDÜ

Willoughby mağaza işi bittikten sonra tam çıkacakken, 1 milyon dolar ödüllü kazı kazan oyununu oynamak istedi. Şanslı adam oyunu kazandı ve 1 milyon doların sahibi oldu.

Virginia eyaletindeki piyango yetkilileri konuya ilişkin açıklama yaptı. Yetkililer, Dennis Willoughby'in oynadığı kazı kazan oyununda büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinin 1 milyon 632 binde bir olduğunu belirtti.

Willoughby’e piyango kuralları gereği iki seçenek sunuldu. Buna göre talihli adam parayı tek seferde almak isterse vergi kesintileriyle birlikte 640 bin 205 dolar alacak. İkinci seçenek ise para en az 30 yıllık taksit ile verilecek ve parada herhangi bir kesinti yapılmayacak.

ABD'de yaşayan bir adam süt almak için gittiği markette kazı kazan oyunu oynayarak 1 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

İKRAMİYEYİ NAKİT OLARAK ALDI

Talihli Willoughby, 1. seçeneği kullanarak ikramiyesini nakit olarak aldı.

Piyango yetkililer Willoughby'nin, Platinum Jackpot oyununda büyük ikramiyeyi kazanan ikinci kişi olduğunu söyledi. Kazanan diğer kişinin kimliğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kazanan bileti satan eyaletin başkenti Richmon’daki ünlü marketler zinciri 7-Eleven mağazası ise piyango dairesinden 10 bin dolarlık ödül aldı.

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