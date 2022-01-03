Türkiye Gazetesi

İran’ın güney bölgesinde 2 gündür aralıksız devam eden yağışlar sel felaketine neden oldu. İran Acil Yardım Kurumu sözcüsü Mücteba Halidi 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı felakete ilişkin açıklama yaptı.

BİRÇOK BÖLGE OLUMSUZ ETKİLENDİ

Halidi yaptığı açıklamada, “Ülkenin güneyinde yaşanan sel felaketi nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı” ifadelerine yer verdi. Sözcü Halidi,, ülkenin güneyinde yer alan birçok bölgeninde sel ve şiddetli fırtınadan olumsuz etkilendiğini belirterek, “Güney Fars, Güney Kirman, Hürmüzgan, Batı Sistan ve Belucistan’daki şehirler selden etkilendi. Tüm yardım ekiplerimiz şu an bölge halkına yardım ediyor” ifadelerini kullandı.

İran'da devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. Felakette 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

NEHİR TAŞTI

Ülkenin Fars eyaletindeki Darab ilçesinde görevli olan İtfaiye Müdürü Mücahid Debistani ise, nehrin taşması nedeniyle evinin sular altında kalması nedeniyle 50 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiğini söyledi. Debistani, aynı eyalete bağlı Mehr ilçesinde de bir aracın sele kapıldığını ve araçta bulunan 4 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şiddetli yağışın neden olduğu sel , Fars eyaletinin güney ve güneybatısında bulunan yollara ve tesislere ağır hasar verdi.

Sel felaketini gözyaşlarıyla anlattı: 20 senede aldığım bütün eşyaların hepsi gitti Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde aşırı yağışlar sonrasası yaşanan selden etkilenen vatandaş o anları anlatırken gözyaşlarını tutamayarak, 20 senede alabildiği tüm eşyalarını kaybettiğini söyledi.

Brezilya’da sel felaketi! 2 baraj yıkıldı 18 kişi hayatını kaybetti Brezilya’nın kuzeydoğu kesimlerinde haftalardır devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 2 barajın yıkıldığı bildirilirken, bugüne kadar meydana gelen sellerde 18 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.