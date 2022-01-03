İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. Sözcü Hatibzade, bu konuda Washington ile iletişmde olduklarını dile getirdi. Hatibzade "İran ile ABD arasında görüş alışverişi için somut bir yol var. ABD ile gayrıresmi ve yazılı olarak görüş alışverişi oluyor. Bunlar da yanlış anlaşılmaların giderilmesi içindir" ifadelerini kullandı.
Nükleer müzakerelerin geldiği aşamaya dair de İranlı Sözcü "Bugün ortak bir metin varsa bu Batılıların maksimum taleplerinden geri adım atması gerektiğini anladığı içindir. Nükleer anlaşmadan daha fazlasını isteyemezler." görüşlerini paylaştı.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin gelecek günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Moskova'yı ziyaret edeceğini aktaran Hatibzade, görüşmelerde siyasi ile ekonomik iş birliğinin ele alınacağını belirtti.
ABD basınından çarpıcı iddia: İsrail bu yıl İran’a iki kez saldırı düzenledi ABD basınında yer alan habere göre İsrail’in geçtiğimiz Eylül ayında İran’a iki kez saldırı düzenlediği iddia edildi. İsrail’in ilk saldırısını İran’daki nükleer tesise ve geçtiğimiz haziran ayında ise Devrim Muhafızlarına ait bir füze üssüne saldırı düzenlediği belirtildi. Aynı zamanda ABD’nin saldırılar öncesi bilgilendirdiği öne sürüldü. İsrail ise bu iddiaları kabul etmeyerek yalanladı.
İran: ABD ile tutuklu takası konusunu müzakere ediyoruz İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD ile tutuklu takası konusunu müzakere ettiklerini açıkladı.
İran, ABD ile görüş alışverişi yapıyoruz
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, nükleer müzakereler çerçevesinde ABD ile yazılı olarak görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. Sözcü Hatibzade, bu konuda Washington ile iletişmde olduklarını dile getirdi. Hatibzade "İran ile ABD arasında görüş alışverişi için somut bir yol var. ABD ile gayrıresmi ve yazılı olarak görüş alışverişi oluyor. Bunlar da yanlış anlaşılmaların giderilmesi içindir" ifadelerini kullandı.
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