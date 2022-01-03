Tunus Savuma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zekeri, Tunus'un Bizerte ilinde askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü söyledi. Kaza sonucu helikopterdeki yardımcı pilot hayatını kaybetti, ağır yaralanan kaptan pilot ise hastaneye kaldırıldı. Tunus makamlarından henüz kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
Rusya’da 2 kişiyi taşıyan helikopter düştü Rusya’da içinde 2 kişinin bulunduğu Mi-2 tipi zırhlı taşıma helikopteri düştü.
Helikopteri okyanusa çakıldı! Madagaskarlı bakan 12 saat yüzerek hayatta kaldı Gemi enkazını incelemek için ekiplerle beraber bölgeye giden Madagaskar Polis Bakanı Serge Gelle'nin bulunduğu helikopter okyanusa düştü. 12 saat yaşam mücadelesi veren bakan, kıyaya yüzerek hayatta kalmayı başardı. Kurtarılan Madagaskar Bakanı’nın bitkin hali ise dikkat çekti.
Tunus'ta askeri helikopter düştü, ölü ve yaralı var
Tunus'un kuzeyinde bir askeri helikopter düştü. Kazada, helikopterdeki yardımcı pilot hayatını kaybetti, kaptan pilot ağır yaralandı.
Tunus Savuma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zekeri, Tunus'un Bizerte ilinde askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü söyledi. Kaza sonucu helikopterdeki yardımcı pilot hayatını kaybetti, ağır yaralanan kaptan pilot ise hastaneye kaldırıldı. Tunus makamlarından henüz kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
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