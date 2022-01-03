Türkiye Gazetesi

İsrail’in kuzeyinde yer alan Hayfa kenti açıklarında İsrail Savunma Kuvvetleri’ne ait Eurocopter Panther tipi bir helikopterin düştüğü bildirildi. Helikopterin içinde 3 mürettebatın bulunduğu kaydedildi. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, çalışmaların havadan, karadan ve denizden devam ettiği belirtildi.

Helikopterin neden düştüğü ve mürettebatın durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

İsrail uçaklarından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Emekli İsrailli general: İsrail çok cepheli savaşa hazır değil İsrail ordusundan emekli General Yitzhak Brick, ülkenin çok cepheli bir savaşa hazır olmadığı uyarısında bulundu. MivzakLive News’e konuşan Brick, İsrail için en kötü senaryonun, bir savaşta ülkeye günde binlerce roket atılması olduğunu söyledi.

İsrail basını: Orduya ait cephanelikten 100 bin M16 piyade tüfeği mermisi çalındı İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinde İsrail ordusuna ait acil durum cephaneliğinden 100 binin üzerinde M16 piyade tüfeği mermisinin çalındığı bildirildi.