Türkiye Gazetesi

Çin’in karantinaya alınan kenti Xi’an da gıda sıkıntısı baş gösterdi. Sosyal medya platformlarında kentin bazı sakinlerinin yiyecek ve malzeme değiş tokuşu yaptığı görüldü.



BBC’de yer alan habere göre, 23 Aralık’tan beri karantinada olan şehirde insanların yiyecek alışveriş yapmalarıda yasak. Yetkililer evlere ücretsiz gıda yardımı yapıyor fakat bazı hane sahipleri yardımın kendilerine yapılmadığını veya yetersiz geldiğini söylüyor.





Sosyal medya platformlarında kentin bazı sakinlerinin yiyecek ve malzeme değiş tokuşu yaptığı görüldü.



Soyal medya platformu Weibo’da yer alan video ve fotoğraf paylaşımlarında, kent sakinlerinin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını değiş tokuş yaptığı görüldü. Bazı kişiler ise gıda karşılığı teknolojik cihaz takası yaptı.



“İLKEL TOPLUMA GERİ DÖNÜŞ”



Bir Weibo kullanıcısı da "Çaresiz vatandaşlar, değiş tokuş çağına geri döndü. Kulak çubuğu patatesle değiştiriliyor" derken, bir kullanıcı da durumu "ilkel topluma geri dönüş" diye tanımladı.



Başka bir kent sakini ise RFA Haber'a yaptığı açıklamada "İnsanlar aynı binadakilerle değiş tokuş ediyor, çünkü yeterli yiyecekleri yok" derken, bir adamın pirinç karşılığında akıllı telefonunu ve tabletini verdiği bildirildi.

Okullardaki 'maske takası' korkutuyor Çizgi film karakterlerinin bulunduğu maskelerle okula giden minikler, arkadaşlarının maskelerini beğenip kendi aralarında anlaşıp teneffüslerde değiştiriyor. Aileleri uyaran Enfeksiyon Uzmanı Dr. Songül Özer “Desen, şıklık, kalite sorgulamadan kumaş maskeler kesinlikle kullanılmamalı” dedi.

Fiyatı dudak uçuklatıyor: İkinci el bisikletler otomobille takas ediliyor Koronavirüsün de etkisiyle son yıllarda büyük rağbet gören bisiklet sporu, bisiklet fiyatlarının artmasına neden oldu. İnternet sitelerinden 120 bin liraya satışa çıkarılan ikinci el bisikletler, otomobillerle takas ediliyor.