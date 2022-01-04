Türkiye Gazetesi

ABD'nin Doğu Yakası ve başkent Washington kara teslim oldu, 20 milyondanfazla kişi için "kar fırtınası" uyarısı yapıldı

Başkent Washington ile Maryland ve Virginia eyaletlerinin Washington'a yakın bölgelerinde okullar ve federal ofisler tatil edildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan basın toplantısı iptal edildiği duyuruldu.



Tipiye yakalanan uçakta mahsur kalan Biden Air Force One, Andrews Hava Üssü'ne 20 santimetreyi aşan kar altında iniş yaptı.



YARIM SAAT UÇAKTA BEKLEDİ

Başkan Joe Biden'ın uçağı Air Force One da hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşadı. Yeni yıl tatilini Delaware’de geçiren Biden dönüş yolunda hava muhaleferine uğradı. Tipiye yakalanan uçakta mahsur kalan Biden Air Force One, Andrews Hava Üssü'ne 20 santimetreyi aşan kar altında iniş yaptı.





ABD Başkanı Biden, inişten sonra aracına geçmek için uçağının içinde yarım saat beklemek zorunda kaldı. Beyaz Saray'ın sosyal medyada yayınladığı videoda, uçağın rağmen uçağın merdivenlerinin tekrar kar tuttuğu görüldü. Merdivenlerden dikkatli bir şekilde inen Biden'ın çok şiddetli esen fırtınayla mücadele ettiği anlar görüntülere yansıdı.





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