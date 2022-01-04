Türkiye Gazetesi

Boeing 737-8AS uçağının pilotları yangın sebebiyle acil iniş yapmaya karar verdi ve irtifaı hızla 41.000 feetten 7.000 feete düşürdü.

ACİL İNİŞ YAPTI

Portekiz’in Faro şehrine gidecek uçak, kabin basıncının düşme tehlikesi içinde Fransa’nın Brest şehrindeki havaalanına başarılı bir iniş yaptı.

Haber verilmesi üzerine itfaiye kamyonları da havaalanında hazır halde bekletiliyordu.

Yolcular hemen tahliye edildi ve itfaiyeciler yangına müdahale etti. Yolcular Londra Stansted Havalimanı’ndan gönderilen başka bir uçakla Portekiz’e gönderildi.

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