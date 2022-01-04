Türkiye Gazetesi

Koronavirüs vakalarında dünyada artış yaşanıyor. İsrail'de Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 10 bin 644 vaka sayısıyla Kovid-19 salgınında rekor seviye görüldü.

Bu oran, Omicron varyantının giderek etkisi altına aldığı İsrail'de, Eylül 2020'nin başından bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Toplam ağır hasta sayısı 117'ye yükselirken, salgının başlangıcından bu yana kaydedilen ölüm sayısı 8247'ye ulaştı.

İsrail geçen hafta vaka sayısında önemli bir artış kaydetse de günlük vaka sayısı 5 bini geçmemişti.

İsrail uçaklarından Gazze Şeridi'ne hava saldırısı İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail’den 4’üncü doz aşıya onay İsrail Başbakanı Naftali Benett, Sağlık Bakanlığının Covid-19’a karşı 60 yaş ve üstü ile sağlık çalışanları için 4’üncü doz aşıya onay verdiğini duyurdu.