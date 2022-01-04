Türkiye Gazetesi

Yaşanan olay birçok kullanıcıyı şaşırttığı ve aynı zamanda sevindirdi. Bankanın sisteminde hata oluşması üzerine 75 bin banka hesabına 176 milyon dolar yatırıldı. Kullanıcıları sevindiren bu durum kısa sürdü. Banka, sistemdeki hatayı farkedince paranın yatırıldığı hesaplardan tutarları tek tek topladı.

İngiltere Santander bankasının teknik hatayla dağıttığı paranın toplam miktarı yaklaşık 176 milyon dolar oldu. Banka şirket ödemelerini yapmak isterken ödemelerin bir kısmını yanlışlıkla bireysel hesaplara yapıldığını tespit edince paraların geri alınmasını sağlamaya çalıştı.

İngiltere'de bir banka yanlışlıkla 75 bin bireysel hesaba 176 milyon dolar gönderdi.

Konuya ilişkin banka tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada bireysel müşterilerin maddi olarak zarar görmediği söylendi.

PARAYI HARCAYANI BÜYÜK PROBLEMLER BEKLİYOR

Banka sistemlerindeki yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle bireysel hesaplara yanlışlıkla para yatırılması durumu zaman zaman yaşanıyor. 2012'de 21 yaşındaki genç bir kadının banka hesabına yanlışlıkla 4.6 milyon dolar yatırıldı. Genç kadın sistemde yaşanan aksaklık ile yatırılan paranın 1.3 milyonluk kısmını harcadığı ortaya çıktı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan kadın, Sydney Havalimanı'nda Malezya'ya uçmaya hazırlanırken yakalandı ve hakim karşısına çıktı. Genç kadının, bilerek suç işleyerek, sahtekarlık ve aldatmayla finansal avantaj elde etmekten dolayı yargılandığı öğrenildi.

Kraliyet muhafızının hareketi İngiltere'yi ikiye böldü İngiltere'de Kraliyet muhafızlarının rutin yürüyüşü esnasında, bir muhafızın önüne çıkan çocuğu yere düşürmesi ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ülkeyi adeta ikiye böldü.