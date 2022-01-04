Türkiye Gazetesi

La Palma Yanardağında hareketliliğin sona ermesinin ardından, Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Komitesi, 3 Ocak itibarıyla yaklaşık 1000 kişinin evlerine geri dönmeye başladığını açıkladı.

Yetkililer, yaklaşık 3 ay aradan sonra evlerine dönenlere ilk olarak odalarını havalandırmalarını ve önceden gaz ölçümü yapmadan zemindeki garaj, depo veya bodrum katlarına girmemesini tavsiye etti.

La Palma'da volkanın püskürttüğü lavlardan evlerini kaybeden yaklaşık 5 bine yakın kişi bulunurken, bunlardan 564'ü otellerde, 40'ı sosyal yardım merkezlerinde, geri kalanı da aile ya da arkadaşlarının evlerinde kalmaya devam ediyor.

Cumbre Vieja, 85 gün ile ada tarihinde en uzun süre aktif kalan volkan olmuştu.



850 MİLYON AVROLUK ZARAR

Volkanik hareketliliğin 19 Eylül'de başladığı yanardağ aktif olduğu süre boyunca 94 milyon metreküpten fazla lav püskürtüp, çoğunluğu ev 2 bin 896 binayı yakıp yıkmıştı.

Lavlar yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kaplamış ve denize dökülen alanda ise 48 hektarlık bir delta oluşmuştu.

Turizmin yanı sıra muz ile avokado üretimine dayalı ada ekonomisine yaklaşık 850 milyon avroluk zarar veren volkanın oluşturduğu kayıpları azaltmak için İspanyol hükümeti 230 milyon avroluk yardım paketi açıkladı.

Volkanın söndüğü, aktif hale geçmesinden 96 gün sonra, 25 Aralık'ta resmi olarak ilan edilmişti.



La Palma Adası'ndaki yanardağ 85 gün sonra söndü İspanya'da bulunan Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı, 85 gün sonra söndü. Yanardağın sismik aktivitelerinin sona erdiği açıklandı.

La Palma'da lavlar şiddetini artırdı! İspanya’da La Palma adasında yaklaşık iki ay önce aktifleşen Cumbre Vieja yanardağdan yeni açılan volkan tüpleriyle lavlar şiddetini artırdı. Alanı genişleyen lavlar önüne gelen evlere, boş arazilere zarar veriyor.