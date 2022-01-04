ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüs, sağlık sektörünü derinden vurdu. Eyalette bulunan Holy Cross adlı bir hastane, Covid-19 vakalarındaki artışın ardından personel sıkıntısı çektiği gerekçesiyle kadın doğum servisini kapattı. Hastane Sözcüsü Christine Walker, bu kararın hastaların yararına olduğunu söyledi. Walker, bir sonraki bilgilendirmeye kadar kadın doğum servisinin kapalı kalacağını vurguladı. Öte yandan, Florida'da Omicron varyantının yayılmasının ardından günlük vakalarda rekor üstüne rekor kırılıyor. Eyalette son bir haftada ortalama günlük vaka 40 binin üzerinde seyrediyor.
Doktorlar bile şaşkın: Aynı anda hem grip hem de koronavirüse yakalandı Koronavirüse karşı sıkı önlemlerin alınmasına rağmen İsrail’de vakalar oldukça artarken, ülkede bilim dünyasını endişelendiren bir olay yaşandı. Uzmanlar, ilk grip-koronavirüs vakasının hamile bir kadında görüldüğünü açıkladı.
Uzmanı uyardı: Influenza, koronavirüs vakalarını bile geçti Kasım ayından bu yana alerjik hastalıkların devam ettiğini, şu an ise influenza virüsünde patlama yaşandığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen, gribal enfeksiyonların koronavirüsün önüne geçtiğinin altını çizdi.
ABD'de sağlıkçı krizi! Hastane, kadın doğum servisini kapattı
ABD’nin Florida eyaletinde bir hastane, Covid-19 vakalarındaki artışın ardından personel sıkıntısı çekmeye başlayınca tartışmalı bir karar aldı. Hastane yönetimi, kadın doğum servisini geçici olarak kapattı.
ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüs, sağlık sektörünü derinden vurdu. Eyalette bulunan Holy Cross adlı bir hastane, Covid-19 vakalarındaki artışın ardından personel sıkıntısı çektiği gerekçesiyle kadın doğum servisini kapattı. Hastane Sözcüsü Christine Walker, bu kararın hastaların yararına olduğunu söyledi. Walker, bir sonraki bilgilendirmeye kadar kadın doğum servisinin kapalı kalacağını vurguladı. Öte yandan, Florida'da Omicron varyantının yayılmasının ardından günlük vakalarda rekor üstüne rekor kırılıyor. Eyalette son bir haftada ortalama günlük vaka 40 binin üzerinde seyrediyor.
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