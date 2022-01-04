Türkiye Gazetesi

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede çok tartışılan bir karar imza attı. "Uygulamadan kaldırılan kimyasal gübreleri yasaklama kararı" ardından kendisini eleştiren bakanı görevden aldı.

GIDA KRİZİ ELEŞTRİLERİ

Hükümet yetkilileri, Eğitim Reformları ve Açık Üniversiteler Bakanı Susil Premajayantha'nın derhal görevden alındığını bildirdi ancak bu kararın sebebini belirtmedi.

Konuya ilişkin yerel televizyon kanallarında konuşan Premajayantha, görevden alınmasının hükümetin tarım politikası ve artan gıda fiyatları hakkındaki son yorumlarının sonucu olduğuna inandığını söyledi.

Premajayantha, 2 Ocak'ta, televizyonda bir sebze pazarından yiyecek satın alırken görüntülenmiş, hükümetin kimyasal gübre yasağını ve artan sebze fiyatlarını eleştirmişti.

Sri Lanka’nın başkenti Colombo'da binlerce kişi, 16 Kasım'da kötüleşen ekonomik koşulları ve yakıt sıkıntısını protesto etmiş, hükümetin organik tarım politikası uyarınca kimyasal gübre ithalatını yasaklama kararının gıda krizine neden olacağı yönündeki endişelerini dile getirmişti.

Eleştirilerin ardından yasak kaldırılmış ancak çiftçiler hala kimyasal gübre alamadıklarını belirtmişti.

Sri Lanka petrol borcunu çayla ödeyecek Sri Lanka İran’a olan 251 milyonluk petrol borcunu her ay çay göndererek ödemeyi planladığını açıkladı.

Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ekonomik işbirliği devam edecek Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, ULUSKON Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ekonomik işbirliğinin devam edeceği belirtildi.