Türkiye Gazetesi

Paraguay'da Devlet Başkanlığı konutuna geyik girdi. Şoke eden anlarda, geyiği uzaklaştırmak için müdahalede bulunmaya çalışan muhafız, geyiğin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.



GEYİK HEDİYE OLARAK VERİLMİŞ

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanlığı konutundaki bir geyik, muhafız olarak görev yapan 42 yaşındaki Victor Cesar Isasi Flecha'ya saldırdı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Flecha, olaya şahit olan diğer muhafızların yardımıyla tıbbi müdahale yapılması için askeri hastaneye götürüldü. Göğsünde açık yaralar oluşan Flecha'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen solunum yetmezliği ve kalbinin durması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer Flecha’nın ölümüne yol açan geyiğin hediye olarak verilen Hindistan kökenli benekli bir geyik olduğunu açıklarken, konutta bu tür bazı hayvanların bakıldığını ve konuta ait yerleşkenin bir bölümünde bu hayvanların serbestçe dolaştığını belirtti.

Öğrenci servisine çarpan geyik, uyuyan öğrencinin üzerine düştü ABD’nin Virginia eyaletinde seyir halindeki bir öğrenci servis aracının ön camına çarparak içine giren geyik, uyuyan öğrencinin üzerine düştü.

Geyik kafasına saplanmış okla yaşıyor Kanada’nın Kenora şehrinde dost canlısı bir yabani geyik var. Lee-Anne Carver ve kocası, geyiği yavruyken bulmuş ve bir müddet bakmıştı.