Türkiye Gazetesi

ABD'de yoğun kar ve fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. Başkent Washington'a dün düşen yılın ilk karı hayatı olumsuz etkilerken, devlet daireleri ve okullar ise kapatıldı. Kentteki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde ise gülümseten anlar yaşandı.



Xiao Qi Ji ilk karını gördü

Bahçedeki 16 aylık panda Xiao Qi Ji, ilk kez kar gördü. Karla tanışan panda, bahçeyi kaplayan karda yuvarlanarak karın keyfini çıkardı. Diğer pandayla birlikte de oynayan Ji, doyasıya eğlendi. İki pandanın keyifli anları güvenlik kamerasına yansırken, yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı.



Hayvanat bahçesinde firari panda paniği Çin'in başkenti Pekin'de hayvanat bahçesinde Menglan isimli panda çitlere tırmanarak kaçtı. Firar eden pandayı yetkililer yakalamayı başardı.



Çin'de 102 bin yıllık dev panda fosili bulundu Çin’in güneybatısındaki Guicou eyaletinde, 102 bin yıllık dev bir panda fosiline rastlandı.