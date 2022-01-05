Türkiye Gazetesi

Amerikan basın kuruluşu CNBC'nin yaptığı ankete göre, Biden'a destek vermeyenlerin oranı, aralık ayında rekor seviyeye ulaştı.

Ankette, Biden'ın başkanlık performansından memnun olmadıklarını bildirenlerin sayısı yüzde 56 olarak kaydedildi. Aynı kuruluş tarafından nisanda yapılan ankette de katılımcıların yüzde 49'u, eylülde yapılanda ise yüzde 54'ü Biden'ın performansını beğenmediklerini ifade etmişti.

EN DÜŞÜK PERFORMANS ALANI: EKONOMİ VE COVID-19

Ankete yanıt veren katılımcıların çoğu, Biden'ın en düşük performans gösterdiği alan olarak ekonomi ve Covid-19 ile mücadele alanlarına işaret ediyor.

Katılımcıların yüzde 60'ı Biden'ın ekonomi performansını beğenmezken yüzde 55'i de Covid-19 politikalarını onaylamadığını kaydetti.

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