Türkiye Gazetesi

Çin’in Tianjin şehrinde bir deve kuşu Rongcheng–Wuhai Expressway otoyolunda trafiği birbirine kattı.

Bir sürücünün trafik idaresini arayarak “Otoyolda dev bir deve kuşu var, arabaların arasında koşturuyor” ihbarında bulunması üzerine ekipler harekete geçti.

KAMYONDAN DÜŞMÜŞ

Sina isimli haber sitesi, hayvanın deve kuşlarını Jizhou bölgesine götüren bir kamyondan düştüğünü bildirdi.

Deve kuşu süratiyle çoğu arabayı geride bıraktı. Bu hayvanların hızı saatte 70 kilometreye çıkabiliyor. İki polis aracındaki görevliler, korkmuş kuşu kontrol altına almayı ve otoyoldan çıkarmayı başardı. Hayvan daha sonra sahibine teslim edildi.

Deve kuşları 2,75 santim uzunluk, 150 kilo ağırlığındaki cüsseleriyle çarpışma halinde arabalara ciddi zararlar verebilir.

Deve kuşu yumurtasından güzellik kremi Salyangozların salgıladığı sıvı, balık yumurtaları ve arı zehri, ciltteki kırışıklıkları gidermek için olmazsa olmaz tedaviler arasında. Şimdi bunlara doğadan ilginç bir ekleme daha yapıldı: Deve kuşu yumurtası.

Hobi olarak deve kuşu yetiştiren oyuncakçı, talep artınca çiftlik kurdu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hobi olarak başladığı deve kuşu yetiştiriciliği işinde çiftlik kuran Ramazan Kaplan, talebe yetişemediğini söyledi.

Çankırı'da 8,5 milyon yıllık deve kuşu yumurtası bulundu Çankırı'da bugüne kadar fil, gergedan, at, domuz, zürafa, keçi, geyik, koyun, su samuru ve kılıç dişli kaplan başta olmak üzere 30'un üzerinde türün kalıntılarına ulaşılan "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde bu yıl yapılan kazılarda, 8,5 milyon yıllık deve kuşu yumurtasına rastlandı. Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol: "Bu alanda ilk kez deve kuşu yumurtası bulduk" dedi.