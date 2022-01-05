Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün Omicron varyantı etkisini sürdürüyor. Macaristan’da Covid-19 salgınında vaka artışı sürüyor. Macaristan’da son 24 saatte 5 bin 270 yeni vaka bildirilmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 269 bin 979’a ulaştı.
Son 24 saatte 82 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Macaristan’da toplam can kaybı sayısı ise 39 bin 599 olarak kayıtlara geçti.
Macaristan’da son 24 saatte 5 bin 270 yeni vaka bildirilmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 269 bin 979’a ulaştı.
Macaristan hükümeti ülkedeki yeni vakaların yüzde 11’inden fazlasının Covid-19’un Omicron mutasyonu olduğunu açıkladı.
Macaristan en son 3 bin 5 yeni Covid-19 vakası bildirerek günlük vaka rekoru kırmıştı.
Macaristan’da göçmen faciası: 7 ölü, 4 yaralı Macaristan’da kaçak göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi de yaralandı.
Avrupa Parlamentosu AB Komisyonuna dava açıyor sebebi: Polonya ve Macaristan Avrupa Parlamentosu (AP) hukukun üstünlüğünü ihlal eden ülkelerin AB fonlarından faydalanmaması için oluşturulan mekanizmayı çalıştırmadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği Komisyonuna dava açmaya hazırlanıyor.
Macaristan’da Covid-19 salgınında vaka rekoru
Koronavirüsün omicron varyantı vaka sayısı birçok ülkede artış gösteriyor. Macaristan’da son 24 saatte 5 bin 270 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle günlük vaka rekoru kırıldı.
Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüsün Omicron varyantı etkisini sürdürüyor. Macaristan’da Covid-19 salgınında vaka artışı sürüyor. Macaristan’da son 24 saatte 5 bin 270 yeni vaka bildirilmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 269 bin 979’a ulaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs,Omicron varyantı,vaka,