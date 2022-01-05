Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın Fransa’dan satın alacağı Rafale savaş uçaklarının ilk kısmının iki hafta içinde Yunanistan’a teslim edilmesi bekleniyor. Greekcity.com sitesinin haberine göre çok fonksiyonlu Dassault Rafale DG/EG uçaklarının altısı 19 Ocak’ta Yunanistan’ın Tanagra Hava Üssü’nde olacak.

MİRAGE 200'LER EMEKLİYE AYRILIYOR

Fabrikadan yeni çıkan savaş uçaklarının ikisi çift, dördü tek koltuklu. Üsteki Mirage 2000’ler, 34 senelik görevden sonra 2022 ortalarında emekliye ayrılacak.

UÇAK SAYISI ARTIRILACAK

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Eylül 2021’de Atina'nın Fransa'dan temin edeceği Rafale tipi savaş uçağı sayısının 18'den 24'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Yunanistan'da göçmen botu battı: 13 ölü Yunanistan açıklarında göçmen botunun batması sonucu 13 göçmen hayatını kaybetti.

ABD, Yunanistan'ın F-35 talebini geri çevirdi Türkiye'nin, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi sonrası Ankara - Washington hattında başlayan F-35 savaş uçağı krizini fırsata çevirmek isteyen Yunanistan hayal kırıklığına uğradı.