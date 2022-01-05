Koronavirüs salgını dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, ikinci kez Covid-19’a yakalandı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Covid-19 testi pozitif çıkan Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın ikinci kez pozitif olduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Başkanı Pawel Szrot, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Andrzej Duda’nın Covd-19 testi pozitif çıktı. Başkanın sağlık durumu iyi, herhangi bir belirtisi yok” açıklamasını yaptı. Szrot, Başkanın tıbbi bakım altında olduğunu söyleyerek Andrzej Duda’nın geçtiğimiz yıl Nisan ve Haziran aylarında iki doz Covid-19 aşısını ve Ekim ayında da hatırlatıcı doz yaptırdığını belirtti.
Polonya Sağlık Bakanlığı, bugün ülkede 196 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.
Polonya'da koronavirüse yakalanan 500 vizon 90 gün karantinaya alındı Polonya'daki bir çiftlikteki vizonlarda Covid-19 tespit edilmesinin ardından 500 vizon 90 gün boyunca karantinaya alındı. Karantina sonrası vizonlar virüsü atlatırsa itlaf edilmekten kurtulacak.
Polonya’da en yüksek can kaybı görüldü Polonya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülkede 669 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu sayı, Nisan’dan beri kaydedilen en yüksek can kaybı oldu.
Polonya Devlet Başkanı Duda ikinci kez Covid-19’a yakalandı
Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın ikinci kez koronavirüse yakalandı. Duda'nın Covid-19 testinin pozitif olduğu bildirildi.
Koronavirüs salgını dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, ikinci kez Covid-19’a yakalandı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Covid-19 testi pozitif çıkan Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın ikinci kez pozitif olduğu bildirildi.
Kaynak: İHA
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