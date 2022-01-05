Türkiye Gazetesi

İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 2020 yılı Ocak ayında, ziyaret gerçekleştirdiği Irak'ta ABD tarafından suikaste uğramıştı. Geçtiğimiz günlerde babası Kasım Süleymani'nin anma törenine katılan Zeynep Süleymani, tepkilerin odağına yerleşti. Zeynep Süleymani'nin basında yer alan görüntülerinde; tören esnasında elinde ABD merkezli dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple'ın telefon modeli iPhone 13 Pro Max'in olduğu dikkatlerden kaçmadı.



İranlı sosyal medya kullanıcıları, “ABD'yi yok etme sözü veren Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani'nin 'Amerikan yapımı' iPhone ile meydan okuması müthiş bir ironi" sözleriyle Zeynep Süleymani'ye tepki gösterdi.

"LÜBNANLI EŞTEN HEDİYE"

ABD tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında öldürülen eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 2. ölüm yıl dönümünde dün İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen törenle anılmıştı. Ancak Zeynep Süleymani'nin ABD'ye intikam mesajı verdiği törende elinde iPhone 13 Pro Max model telefon ile çektirdiği fotoğrafı ülke gündemine oturdu. Söz konusu fotoğraf karesi sosyal medyada hızla yayılırken, Zeynep Süleymani’nin iPhone model telefon kullanmasına İran halkından tepki yağdı. İranlı sosyal medya kullanıcıları Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, “ABD'yi yok etme sözü veren Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani'nin 'Amerikan yapımı' iPhone ile meydan okuması müthiş bir ironi" ifadelerini kullandı.



Zeynep Süleymani’ye yakın kaynaklar ise Süleymani’ye iPhone model telefonu Lübnanlı eşinin hediye ettiğini öne sürdü.

İNTİKAM SÖZÜ

Zeynep Süleymani, babası için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, ABD'den babasının intikamını alacaklarını belirterek, “Kasım Süleymani hala İran halkının kalbinde yaşıyor” ifadelerini kullanmıştı.Süleyman'nin

'Suriye kasabı' Kasım Süleymani için tatil ilan ettiler Bağdat Havalimanı’nda öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin ölümünün ikinci yılında 14 vilayette resmî tatil ilan edildi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Kasım Süleymani'yi eleştirdiği sözleri nedeniyle özür diledi İran Dışişleri Bakanı Zarif, ülke siyasetinde büyük tepki çeken, eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi eleştirdiği gizli röportajındaki sözleri nedeniyle bağışlanmayı istedi.

ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin İran için petrol satışı da yaptığı ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, petrol ihracatı için birçok kişinin başvuruda bulunduğunu, ancak başarılı olamadıklarını belirterek, "Sadece komutan Kasım Süleymani bir süre bize yardım etti." dedi.

Süleymani’nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken İran’dan ABD’ye sert mesajlar İran Dini Liderinin Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, İran’ın ABD’ye ait savaş gemilerini Basra Körfezi’nde birkaç saat içerisinde yok edebileceğini ifade etti.