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Kazakistan'da protestonun bilançosu açıklandı: 12 polis hayatını kaybetti
06.01.2022 - 12:16 | Son Güncelleme: 06.01.2022 - 12:17
Türkiye Gazetesi
Kazakistan'da polis tarafından yapılan açıklamada, hükümet binalarına yapılan baskınlarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, protestocularla çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden polislerin sayısının 12'ye yükseldiği ifade edildi.
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816068 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/816068.aspx
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