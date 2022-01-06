Türkiye Gazetesi

Kazakistan’ın petrol bölgesi Mangistau’da başlayan ve tüm ülkede şiddetli çatışmalara neden olan protestolarla ülke karıştı. Hükümetin istifa etmesi de işe yaramadı, halkın öfkesi dinmek bilmiyor. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'da düzenin yeniden oluşturulması için Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülke liderlerinden yardım istedi. KGAÖ üyeleri arasında ise Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Ermenistan ve Rusya bulunuyor.



Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) iş birliği anlaşması çerçevesinde yardım başvurusunda bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tokayev, şunları söyledi:

"Bugün örgüte üye ülke liderleriyle görüştüm. Bu terör tehdidinin üstesinden gelmesi için Kazakistan'a yardımda bulunmalarını istedim. Aslında bu bir tehdit değil ülke bütünlüğünü bozmaktır. Vatandaşlarımız benden Cumhurbaşkanı olarak onların güvenliklerini sağlamam için hızlı adımlar bekliyor."

RUSYA'DAN İŞGAL GİBİ YARDIM ŞARTLARI

Cumhurbaşkanı Tokayev'in bu açıklamasından sonra Rusya'nın Kazakistan'a yardım etmek için birtakım şartlar koştuğu öne sürüldü. Bu şartlar arasında Kırım'ın ilhakının tanınması, Rusça'nın yeniden ikinci resmi dil olması, Rusya'ya askeri üsler temin edilmesi, Rus azınlıklara özerklik yer aldı.

ÇOK SAYIDA PROTESTOCU HAYATINI KAYBETTİ

Almatı'daki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Saltanat Azırbek, Haber-24 kanalına yaptığı açıklamada, Almatı'da gece güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışmaların çıktığını belirtti. Protestocuların idari ve polis binalarını ele geçirmeye çalıştığını kaydeden Azırbek, "Onlarca saldırgan yok edildi. Bunların kimlikleri belirleniyor." dedi.

Azırbek, Almatı'da güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonun sürdüğünü ifade ederek şehir sakinlerine sokağa çıkmama çağrısında bulundu.

ÜLKEDE OHAL İLAN EDİLDİ

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.



Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'a tam destek Türk Devletleri Teşkilatı: "Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz."

Fransız basınından Kazakistan analizi: Türkiye ile stratejik yakınlaşma yaşandığı dönem yaşandı Kazakistan’ın petrol bölgesi Mangistau’da başlayan ve tüm ülkede şiddetli çatışmalara neden olan protestolar devam ederken olayı gündemine taşıyan Fransız basınının Türkiye yorumu dikkat çekti. Kazakistan’da yaşanan olayların zamanlamasına dikkat çeken Le Monde haberinde Kazakistan’ın Türkiye’den İHA satın aldığını ve Türk Devletleri Teşkilatı'nı geliştirme çabalarına işaret etti.