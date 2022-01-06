İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Şehrikürd kentinde, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye ait heykel kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. İran devlet medyası, şehir merkezinde bulunan heykelin gece saatlerinde ateşe verildiğini duyurdu.
Şehir merkezinde açılışı yapılan heykelin ateşe verilmesine tepki gösteren İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in eyalet temsilcisi Muhammed Ali Nikunam, saldırıyı saygısızlık ve ihanet olarak nitelendirerek, eylemin ABD ve İsrail'e hizmet ettiğini savundu.
Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat Havalimanına düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürülmüştü.
İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağı için Kanada 107 milyon dolar istedi İran'ın 2020'de düşürdüğü ve 63 Kanada vatandaşının hayatını kaybettiği Ukrayna uçağı hakkında açılan davada karar belli oldu. Karara göre Kanada 107 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.
İran, ABD ile görüş alışverişi yapıyoruz İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, nükleer müzakereler çerçevesinde ABD ile yazılı olarak görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.
İran'da Kasım Süleymani’nin heykeli ateşe verildi
İran’da Kasım Süleymani’ye ait heykel, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Eyalet temsilcisi Muhammed Ali Nikunam, saldırıyı kınayarak, eylemin ABD ve İsrail'e hizmet ettiğini savundu.
İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Şehrikürd kentinde, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye ait heykel kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. İran devlet medyası, şehir merkezinde bulunan heykelin gece saatlerinde ateşe verildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
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