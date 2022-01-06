Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, yine koronaya yakalandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Alvi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ikinci defa Covid-19'a olduğunu söyledi. Alvi, vatandaşlardan salgına ilişkin tedbirleri takip etmesini istedi. Cumhurbaşkanı Alvi, 29 Mart 2021'de koronavirüse yakalanmıştı.
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu’nun kızı ile buluşması duygulandırdı Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalandı. Ünlü oyuncuyu kızı Ada uzaktan ziyaret etti. O duygulandıran anları Instagram hesabından paylaşan Kaygılaroğlu, "Sana çok sarılmak isterdim" dedi.
Mario Balotelli'den kötü haber: Koronavirüse yakalandı Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı! 74 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar, koronavirüse yakalandı. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Özyağcılar, "İki Sinovac, iki Biontec olmuştum, Omicron oldum. Grip gibi bir şey" dedi.
SP Lideri Temel Karamollaoğlu koronavirüse yakalandı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, 2'nci defa Covid'e yakalandı
Geçen sene martta Covid-19'a yakalanıp atlatan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin test sonucu yine pozitif çıktı.
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, yine koronaya yakalandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Alvi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ikinci defa Covid-19'a olduğunu söyledi. Alvi, vatandaşlardan salgına ilişkin tedbirleri takip etmesini istedi. Cumhurbaşkanı Alvi, 29 Mart 2021'de koronavirüse yakalanmıştı.
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