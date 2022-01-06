Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında büyük bir deprem oldu. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Nikaragua’nın başkenti Managua’nın 99 kilometre güneybatısında ve 30 kilometre derinlikte 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir bilgi yok.
Tayvan’da 6.0 büyüklüğünde deprem Tayvan’da 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tayvan’ın Hualien şehrinin 64 kilometre doğusunda yer aldığını belirtirken, depremin derinliğini ise 20 kilometre olarak bildirdi.
Çin’de 5.5 büyüklüğünde deprem: 15 yaralı Çin’de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde 15 kişinin yaralandığı açıklandı. Deprem sonrası, itfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem oldu
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında büyük bir deprem oldu. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Nikaragua’nın başkenti Managua’nın 99 kilometre güneybatısında ve 30 kilometre derinlikte 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir bilgi yok.
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