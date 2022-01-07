Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı.

Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin Kazakistan'a desteğini yinelediği görüşmede, 11 Ocak 2022'de çevrimiçi olarak düzenlenecek ve Kazakistan'daki gelişmelerin değerlendirileceği Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı hakkında görüş alışverişinde de bulunuldu.

KAZAKİSTAN'DA SON DURUM: TOKAYEV HALKA SESLENDİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesindeki protestolarda çıkan olaylarla ile ilgili halka seslendi. Teröristlerin ülkedeki olaylar esnasında vatandaşlara karşı silah kullandığını belirterek, "Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim" dedi.

Olaylarda silahlı çatışmaların meydana geldiğine dikkati çeken Tokayev, yurt dışından tarafların sorunun barışçıl çözümü için müzakere çağrısı yaptığına işaret ederek, "Ne saçma bir şey. Suçlular ve katiller ile ne müzakeresi olabilir ki? Silahlı ve hazırlıklı olan yerli ve yabancı haydut ve teröristlerle uğraşmak zorunda kaldık. Bu nedenle bunların yok edilmesi gerekiyor. En kısa zaman bu yapılacak. Güvenlik güçleri, manen ve teknik olarak bu görevi yerine getirmek için hazır" dedi.

OHAL AŞAMALI OLARAK KALDIRILACAK

Barışçıl protesto düzenleyenlerin taleplerini dikkate aldıklarının altını çizen Tokayev, "Diyalog aracılığıyla uzlaşmaya varıldı. Ciddi sosyal ve ekonomik sorunlara çözümler üzerinde çalışıldı. Bu nedenle istikrarlı bölgelerdeki olağanüstü hali aşamalı şekilde kaldıracağız" şeklinde konuştu.

Teröristlerin suç işlemeye devam ettiğini kaydeden Tokayev, bunlara karşı operasyonun sürdüğünü söyledi.

26 PROTESTOCU HAYATINI KAYBETTİ

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, yönetim karşıtı gösterilerde çıkan olaylarda 26 protestocunun hayatını kaybettğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güvenlik güçleri, Almatı kentinde toplumsal düzeni sağladı, stratejik yerleri korumaya aldı. Caddelerde temizlik operasyonuna devam ediliyor" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, olaylarda 3 binden fazla kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'den Rusya’ya Kazakistan uyarısı ABD, akaryakıt zammı protestolarının sistem karşıtı eyleme dönüştüğü Kazakistan'da, hak ihlallerine sebebiyet vermemesi konusunda Rusya’yı uyardı.

İbrahim Kalın'dan Kazakistan açıklaması: Büyük üzüntü duyuyoruz Kazakistan'da büyüyen akaryakıt protestoları sonrası gelen ölüm haberlerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaşananlar sebebiyle büyük üüzntü duyduklarını açıkladı.