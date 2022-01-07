Türkiye Gazetesi

Hindistan'da 84 yaşındaki Brahmadeo Mandal farklı kimlik kartlarıyla tam 11 kez koronavirüs aşısı yaptırdı. Aşı olmayı neredeyse bir alışkanlık haline getiren Mandal, 12’inci aşısını yaptırmak üzereyken yakalandı.

Aşılama sistemindeki açıklardan faydalanan yaşlı adam akrabalarının kimlik ve telefon bilgileri ile her seferinde farklı bir aşı merkezine giderek farkedilmeden aşısını yaptırdı.

"HER SEFERİNDE DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Emekli postane çalışanı olan Mandal, her aşı sonrasu kendisini daha iyi hissettiğini aktardı. Ancak sağlık çalışanlarını kandıran yaşlı adam 12’nci dozu yaptırmaya gittiği sırada yakayı ele verince hakkında soruşturma başlatıldı.

AŞI HER DERDİNE DEVA OLDU

Aşıdan en iyi şekilde yararlanmak istediğini aktaran yaşlı adam “Hükümet harika bir şey yaptı. Ben aşıdan çok faydalandım. Bu yüzden tekrar tekrar alıyorum” dedi.

Aşılar sayesinde soğukalgınlığı yaşamadığını, kendini daha zinde hissettiğini söyleyen Mandal kronik sırt ağrılarının da geçtiğini belirtti.

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