Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Colorado eyaletine yapacağı ziyaret için başkent Washington DC'den ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalar yaptı. Konuşmasında koronavirüs salgınına da değinen Bide, "Kovid-19'un kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Ancak, Covid-19'un ortaya çıkardığı çevre ve dünya kalıcı."

"YENİ NORMAL BU OLMAMALI"

Bir gazetecinin "Covid-19 artık kalıcı mı?" sorusu üzerine Biden, "Hayır, Covid-19'un kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Ancak, Covid-19'un ortaya çıkardığı çevre ve dünya kalıcı. Şu anda mücadele ettiğimiz haliyle Covid'in kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Yeni normal bu olmamalı." dedi.

Biden, Covid-19'a karşı artık ellerinde birçok araç olduğunun altını çizerek, "Bazı sorunlar olsa da şu anda 1 yıl önce olduğumuz noktadan çok farklı bir yerdeyiz." diye konuştu.

Şu anda ülkede test eksikliği sorunuyla mücadele ettiklerini kaydeden Biden, "Şu ana kadar ayda 300 milyon test yaptık, bu, günde 11 milyon demek. Buna ek olarak 500 milyon test kiti siparişi de verdik. Bu virüsü kontrol altına alabiliriz." ifadesini kullandı.

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor Koronavirüs vakası ABD'de de artmaya devam ediyor. Omicron varyantı ile pozitif sayısı yükselirken ölümler de arttı. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1841 artışla 833 bin 989'a yükseldi.

ABD'de Omicron çocukları vurdu ABD genelinde dün 4 binden fazla çocuğun Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, bu rakamın 18 yaş altı grup için şimdiye kadar görülen en yüksek seviye olduğu duyuruldu.

ABD Başkanı Biden: Covid-19 vakaları daha da artacak Omicron varyantı birçok ülkede etkisini gösteriyor. ABD Başkanı Joe Biden, gelecek günlerde Covid-19 vakalarının daha da artacağını söyledi.