Türkiye Gazetesi

Büyük Okyanus çevresi (Pasifik ateş çemberi) olarak da anılan Alp-Himalaya deprem kuşağında bulunan Çin, 6,6 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. İlk beliremelere göre; depremde herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığı bildirildi.

DEPREM, 10 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Asya ülkesi Çin şiddetli bir depremle sarsıldı. Ülkenin kuzeybatısında bulunan Çinghay eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Xining şehrinin yaklaşık 140 kilometre kuzeybatısında ve 10 kilometre derinlikte olduğunu belirtti. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise, söz konusu depremin büyüklüğünü 6.3 olarak açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem oldu Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Orta Amerika ülkesi Nikaragua açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Tayvan’da 6.0 büyüklüğünde deprem Tayvan’da 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tayvan’ın Hualien şehrinin 64 kilometre doğusunda yer aldığını belirtirken, depremin derinliğini ise 20 kilometre olarak bildirdi.

Çin’de 5.5 büyüklüğünde deprem: 15 yaralı Çin’de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde 15 kişinin yaralandığı açıklandı. Deprem sonrası, itfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.