Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Kazakistan'daki olaylar, durumun saat bazında değişmesiyle baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Başlangıçta, yükselen enerji fiyatlarına karşı protestoların daha ciddi bir şeye dönüşmeyeceği görülüyordu. Ancak ülke, Rusya liderliğindeki bir askerî blok olan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (CSTO) yardım istemek zorunda kaldı. Rusya lideri Vladimir Putin, CSTO güçleri için Hava İndirme Birlikleri Komutanı Andrey Nikolaevich Serdyukov'i görevlendirdi. Rusya'nın işgal ettiği her yerde bulunan Serdyukov, Birinci Çeçen Savaşı, İkinci Çeçen Savaşı, Donbass Savaşı ve Rusya'nın Suriye iç savaşına askerî müdahalelerinde önemli bir rol oynadı.



Rusya, Kazakistan'a asker ve zırhlı araç göndermeye devam ediyor. Kırgızistan parlamentosu da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) çerçevesinde Kazakistan’a 150 kişilik barış gücü gönderilmesini onayladı. Tacikistan Meclisi, Kazakistan'a 200 asker gönderilmesini öngören tezkereyi kabul etti.

7 BİN KİLOMETRELİK SINIR

Rusya ve Kazakistan arasındaki sınır, neredeyse 7.000 km'ye uzanıyor ve bu da onu dünyanın en uzun kesintisiz uluslararası kara sınırı ve Moskova'nın güvenlik stratejisinde önemli bir faktör hâline getiriyor. Kazakistan'daki siyasi istikrar, Rusya için son derece önemli. Çünkü oradaki istikrarsızlık, sınırın sadece geniş olması değil, aynı zamanda çoğunlukla seyrek nüfuslu çayır ovaları boyunca uzanması ve bu nedenle de ulaşımın son derece zor olması nedeniyle güneyden gelen her türlü tehdide açık hâle getiriyor.

BAYKONUR ÖNEMLİ FAKTÖR

Bir diğer önemli faktör, Rusya tarafından kiralanan ve ünlü Cosmodrome'a ev sahipliği yapan Baykonur. Rusya'nın diğer uzay tesisi Vostochny, yakın zamanda inşa edildi ve şimdiye kadar yalnızca insansız görevleri ifa etmek için kullanıldı. Baykonur'un kapasitesini tamamen değiştirmeye hazır olana kadar, Rusya'nın hem Baykonur'a hem de siteyi işletmek için gerekli olan Kazakistan'daki siyasi istikrara ihtiyacı olacak. Rusya'nın güvenliği için önemli bir test alanı olan Sary Shagan da Kazakistan'da bulunuyor. Avrasya'da anti-balistik füze (ABM) sistemlerinin test edildiği ilk ve tek sitedir. SSCB'nin dağılmasından bu yana, Sary Shagan'daki bazı tesisler Rusya'ya kiralanırken, diğerleri Kazakistan Ulusal Radyoelektronik ve İletişim Merkezine devredildi. Bu test alanını kullanma yeteneği, Rusya'nın savunma kabiliyetinde önemli bir rol oynamakta.

NÜFUSUN YÜZDE 18,4'Ü RUS

Kazakistan ayrıca büyük bir Rus topluluğuna sahip: 3,5 milyon etnik Rus, ülkenin toplam nüfusunun %18,4'ünü oluşturuyor. Bunlar arasında, en az 16. ve 17. yüzyıllardan beri günümüz Kazakistan topraklarında yaşadıkları bilinen Kazakların torunları da var. İmparatorluk Rusya, rejimin birçok siyasi muhalifini Kazakistan'a sürgün ederken, SSCB daha sonra bölgenin kalkınmasına yardımcı olmak için sanayi ve tarımdaki en iyi uzmanlarından bazılarını görevlendirdi. Zengin tarihi ile Kazakistan'daki Rus toplumunun güvenliği Rusya için büyük endişe kaynağı.

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