Türkiye Gazetesi

Ülkede artan çatışmalar sonrası Kazakistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden asker yardımı istemişti. Yardım çağrısının ardından Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahrat Nuruşev, 2 bin 500 askerin ülkeye ulaştığını açıkladı.

2 BİN 500 ASKER KAZAKİSTAN’DA

Kazakistan Dışişleri Bakana Yardımcısı Şahrat Nuruşev, yaptığı açıklamada üyesi oldukları KGAÖ üyesi Rusya, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan’dan gelen askerlerin Kazagistan’a ulaştığını belirterek, “KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas'ın söylediği gibi KGAÖ'nün 2 bin 500 askeri Kazakistan'a ulaştı." dedi.

ALMATI KENTİNE GÖNDERİLDİLER

Nuruşev, gelen 2 bin 500 askerin çatışmaların yoğun olduğu Almatı kentine sevk edildiğini bildirdi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin gönderilmeye devam ettiğini ve bunun için 20’den fazla uçak seferi gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

TARİHTE İLK

Tarihte ilk kez asker gönderme kararı alan KGAÖ, 2002'de Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.

NE OLMUŞTU?

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

2 bin 500 asker kazagistan'a ulaştı.

Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı Kazakistan’da akaryakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte ülke genelinde protestolar başlamıştı. Artan protestolar çatışmaya dönerken, ülke genelinde kırmızı alarm verildi. Yaşanan olayların ardından eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov’un 'devlete ihanet' şüphesiyle gözaltına alındığı duyuruldu.

Türk Hava Yolları'ndan Kazakistan'a tahliye seferi Türk Hava Yolları Kazakistan'da görevli havayolu çalışanlarının tahliyesi için bu akşam özel sefer düzenleyecek.

Türk Devletleri Teşkilatı 11 Ocak'ta Kazakistan için toplanıyor 11 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.