Türkiye Gazetesi

Pakistan’da yoğun kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Pencap eyaletine bağlı Murree ve Galyat bölgesinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Kapanan yollarda araçlarında mahsur kalan 21 kişi hayatını kaybetti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Hükümet, mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma operasyonu başlattı. Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, hafta sonu tatili için bölgeye çok sayıda kişinin akın ettiğini belirterek, "Murree, 15-20 yıl aradan sonra çok sayıda turist gördü ve buna bağlı olarak bir kriz yaşandı" ifadelerini kullandı.

BÖLGEYE GİTMEK YASAKLANDI

Yaklaşık bin aracın bölgede mahsur kaldığını belirten Bakan Ahmed, başkent İslamabad'dan Murree'ye giden yolun kapatıldığını duyurdu. Ahmed, "İnşallah bugün akşama kadar bin aracı kurtaracağız. İnsanları yürüyerek bölgeye gitmesine de izin vermiyoruz. Ziyaret zamanı değil" diyerek sadece yiyecek ve battaniye taşıyan araçların girişine izin verildiğini aktardı.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Pencap Eyalet Başbakanı Usman Buzdar ise Murree'yi afet bölgesi ilan etti. Hastanelerde, karakollarda, yönetim ofislerinde ve kurtarma hizmetlerinde de alarm durumuna geçildi.

ÖNCEDEN UYARMIŞLARDI

Pakistan Meteoroloji Servisi, 6-9 Ocak arasında Murree ve Galyat için yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Son günlerde yoğun kar yağışını görmek için turistik bölgeye 100 binden fazla araç girişi olduğu, bu durumun bölgedeki yollarda büyük bir trafik sıkışıklığına yol açtığı belirtiliyor.

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