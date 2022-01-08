Türkiye Gazetesi

Meteorit olarak da anılan ve uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adı olarak kullanılan göktaşı, Meksika'nın Monterrey şehrinin ardından Guadalajara şehrinde 16 gün sonra tekrar görüldü. En son aralık ayının 23'ünde aynı bölgeye bir göktaşının daha düştüğü belirlenmişti.

GÖKTAŞI TERYÜZÜNE DÜŞMEDEN TAMAMEN PARÇALANDI

Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Guadalajara’da göktaşı görülmesinin ardından Guadalajara Üniversitesi Astronomi ve Meteoroloji Enstitüsü Profesörü Gerardo Ramos tarafından gökyüzünde yanarak süzülen cismin göktaşı olduğu doğrulanarak, göktaşının yeryüzüne düşmeden önce sürtünme nedeniyle tamamen parçalandığı belirtildi.



GÖKTAŞI SANİYEDE 40 KM HIZLA İLERLEDİ

Ramos, yaptığı hesaplamalarla göktaşının saniyede 40 kilometre (saatte 144 bin kilometre) hızla ilerlediğini ve yaklaşık 40 santimetre çapında olduğu sonucuna ulaştığını ifade etti.

23 Aralık'ta alevler içerisinde gökyüzünden süzülerek Meksika2ya düşen göktaşı görüntülenebilmişti.

Ramos, göktaşı olayının sıklıkla yaşandığına dikkat çekerek, her gün tonlarca taşın uzaydan dünyamıza ulaştığını ancak bunların hepsini çıplak gözle görmemizin mümkün olmadığını açıklayarak, gündüz gökyüzünün çok parlak olması nedeniyle göktaşlarının daha çok gece fark edilebileceğini belirtti.

Meksika’da en son 23 Aralık günü Monterrey şehrinde bir göktaşı görülmüş, alevler içinde gökyüzünde süzülen göktaşı çevredekiler tarafından kayıt altına alınmıştı.

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