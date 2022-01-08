Türkiye Gazetesi

Norveç'te Covid-19 salgını nedeniyle birliklere malzeme tesliminde gecikme yaşandığı için terhis olan askerlerden görev süresince kullandıkları çamaşırlarına kadar iade etmeleri istendi.

NE KADAR SÜRECEK BİLİNMİYOR

Silahlı Kuvvetler Lojistik Teşkilatı (FLO) İletişim Müdürü Hans Meisingset, Norveç devlet televizyonu NRK'ye yaptığı açıklamada, askeri malzeme konusunda tedarik sıkıntısı yaşadıklarını ve yeni silah altına alınanlara kullanılmış çamaşır vereceklerini söyledi. Sorunun gelecek yıllarda devam edip etmeyeceğini bilmediğini aktaran Meisingset, "Terhis olan askerlerin bırakacağı çamaşırlar yıkanır, temizlenir ve yeniden giyilecek hale getirilir. Bu planın kalıcı olduğunu söylemek için şimdilik erken." ifadelerini kullandı.

"ASKERLERİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK"

Askeri Ulusal Mağaza Görevlisi Eirik Sjohelle Eiksund ise bu duruma tepki göstererek Kovid-19 nedeniyle askeri malzemelerin teslimi gecikse de bu sorunun salgından önce de bulunduğunu belirtti. Çözümden memnun olmadığını vurgulayan Eiksund, "Böyle bir sorunumuzun olduğu yönünde hepimiz hemfikiriz ancak yetkililerin bu sorunun çözüm konusunda önceliği yok. Bu durum, askerlerin güvenini ve azmini olumsuz yönde etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

ZORUNLU ASKERLİK 19 AY

Norveç'te 19 yaşından itibaren kadın ve erkekler zorunlu askerlik yapma yükümlülüğüne sahipken, her yıl yaklaşık 8 bin kişi silah altına alınıyor. Ülkede zorunlu askerlik 19 ay olurken, terhis olan askerlerin görev süresinde giydiği iç çamaşırları yanında götürmesi önemli bir gelenekti.

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