Türkiye Gazetesi

Turistlerin tekne gezisi kabusla bitti. Brezilya'da yayın yapan G1 adlı internet portalında yer alan habere göre, Minas Gerais İtfaiyesi, eyalete bağlı Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düştüğünü açıkladı. Feci kaza sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirlirken, 32 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

FECİ KAZANIN SORUMLUSU SU HORTUMU

Kaya parçasının 3 tekneyi etkilediği, yaralanan 9 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği ve hafif yaralanan 23 kişinin tedavisinin ise tamamlandığı bildirildi. Brezilya donanması, olaya ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılırken kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle düştüğü tahmin ediliyor.

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