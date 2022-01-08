Türkiye Gazetesi

Küresel ısınmanın da getirisiyle beraber dünya üzerinde değişen iklim koşulları, beklenmedik doğa olaylarının yaşanmasına ön ayak oldu. Öyle ki Meksika'da; tarihinde hiç karla tanışmamış Tlachichuca şehrine ilk defa kar yağdı. Sulu kar şeklinde başlayan yağış, bir anda şiddetini arttırınca şehir beyaza döndü, yollar kapandı.

Şehir beyaz örtüye büründü.

EVLELER VE TARLALAR KAR YAĞIŞINDAN ZARAR GÖRDÜ

Tlachichuca şehrindeki yollar ve çatılar karla kaplanırken, kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı. Birçok şehir sakini hayatlarında ilk kez kar yağışına tanık olurken, büyük şaşkınlık yaşadı. Puebla Valisi Miguel Barbosa yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle kapanan yolların tekrar açılması için çalışıldığını belirterek, yağıştan evleri ya da tarladaki ürünleri zarar gören vatandaşlara ise destek sağlanacağını ifade etti.

Kar yağışından zarar gören kent sakinleri için destek verileceği öğrenildi.



15 KİŞİ SIĞINMA EVLERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Ana Lucia Hill Mayoral ise, sivil koruma ekiplerinin yağıştan etkilenen bölgeye giderek hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini ifade ederken, yağışta evleri zarar gören 15 kişinin bir sığınma evine yerleştirildiklerini bildirdi.

Şiddetli kar yağışı, kentteki bazı evlerin yıkılmasına sebep oldu.



Mayoral ayrıca, Puebla eyaletinde soğuk hava dalgası ve düşük sıcaklık koşullarının devam edeceğini belirterek, bunun eyaletin çeşitli yerlerinde tekrar kar yağışı görülmesine neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

İlk kez kar gören Afrikalılar gönüllerince eğlendi, kar üstünde sucuk ekmek keyfi yaptı Yurtdışından Türkiye’ye okumaya gelen Afrikalı öğrenciler hayatlarında ilk kez gördükleri karın keyfini çıkardı. Karda eğlenen gençlere sucuk ekmek ve kestane kebap ikram eden Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “Hiç kar görmeyenlerin kartopu oynaması çok daha farklı bir heyecan” dedi.

Bu ilçeye 20 yıl sonra ilk kez kar yağdı Mersin'in Mut ilçe merkezine 20 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Vatandaşlar kar sevincini selfie çekerek kutladı.