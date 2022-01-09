Türkiye Gazetesi

Pakistan’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, Pencap eyaletine bağlı tatil beldesi Murree ve Galyat bölgesinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışında araçlarında mahsur kalan 21 kişi hayatını kaybetmişti. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, mahsur kalan yüzlerce kişinin ordu tarafından tahliye edildiği bildirildi. En az bin aracın mahsur kaldığı tahmin edilen bölgede, çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiği aktarıldı.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin medya ve halkla ilişkiler kanadı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, "Mahsur kalan tüm insanlar, Murree'de kurulan kendilerine yiyecek ve barınak sağlanacak olan beş ordu yardım kampına kaydırılacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ordu birliklerinin iş makinaları ile ara vermeden bölgede yolları açık tutmak için çalıştığı belirtilerek, Murree Otoyolu'nun kardan temizlendiği aktarıldı. Tüm kaynakların seferber edildiği bildirilen açıklamada, tüm insanlar tahliye edilene kadar ordunun sahada kalacağı aktarıldı.

Başbakan Imran Khan ise yaptığı açıklamada, Muree’deki trajik ölümler karşısında şok olduğunu belirterek, üzgün olduğunu dile getirdi. Khan, olayla ilgili bir soruşturma emri verdiğini ve gelecekte bu tür trajedilerin önlenmesini sağlamak için "güçlü bir düzenleme" yapılacağını açıkladı.

Pakistan’da kar faciası: Araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak öldü Pakistan’da aşırı kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Özellikle Pakistan’ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle 21 kişi araçlarında mahsur kaldı. Araçlarının içinde yardım bekleyen 21 kişi donarak hayatını kaybetti. Bin aracın mahsur kaldığı bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.